​Mamadou Lamine Diallo: « Macky Sall a accumulé plus 1000 milliards de F CFA d’arriérés intérieurs »

Depuis son accession au pourvoir, le président Macky Sall a emprunté 6 000 milliards de F CFA et a accumulé plus 1000 milliards de F CFA d’arriérés intérieurs. C'est ce qu'a fait le député Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekk, qui dénonce la mauvaise utilisation de cet argent.



Le parlementaire persiste et signe que le Sénégal croule sous le poids de ses dettes. «Alors que Timis Corporation s’accapare de 6000 milliards de F CFA de notre gaz naturel selon la BBC, Macky Sall a, depuis 7 ans, emprunté environ 6000 milliards de F Cfa et a accumulé plus 1000 milliards de F CFA d’arriérés intérieurs », renseigne Mamadou Lamine Diallo.



Pis, le député regrette la mauvaise utilisation de cet argent : « Et ce qui est regrettable, c’est que le gouvernement n’a pas fait bon usage de cette manne financière. Sur ces 6 000 milliards de F CFA, il y en a gros 2000 milliards d’investissement utiles par exemple le centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadi et 2000 milliards évanouis dans la corruption et flux financiers illicites ».



Mamadou Lamine Diallo qui a fait ses révélations dans le dernier épisode de sa série hebdomadaire d'interpellations du pouvoir, est d'avis que la gestion économique du pays à conduit à l’ajustement structurel fondé sur des projets d’investissement massifs et source de corruption notamment avec la technique des offres spontanées.