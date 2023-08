​Maman Coundoul et ses complices déférés, ce lundi…

En garde à vue depuis mercredi, Maman Coundoul sera déférée ce lundi pour "association de malfaiteurs et escroquerie de la grossesse". Devant les enquêteurs, elle avait avoué qu’elle n’était pas enceinte ni kidnappée.



Ses complices Oumy Ndao, Mame Diarra Sène et Amadou Wéllé feront également face au procureur lundi pour "complicité".



Pour rappel Maman Coundoul avait simulé une grossesse et un Kidnapping suivi d'un accouchement la semaine dernière. L’enquête ouverte par les policiers du poste de Wakhinane-Nimzatt avait permis de savoir qu’elle mentait. Elle n'a pas été enlevée contrairement à sa première déclaration.