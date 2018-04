​Mame Bounama Sall tacle Khalifa Sall : « S'il avait écouté les conseils des sages du Parti Socialiste… »

Si Khalifa Sall est condamné, c'est parce qu'il a refusé de suivre les conseils et recommandations des sages du Parti socialiste, qui lui ont défendu d'aller en bras de fer contre l'appareil étatique. Ces propos sont du secrétaire national des jeunes socialistes qui ajoute que le maire de Dakar a préféré se laisser guider par des mains obscures et prétentieuses. Mame Bounama Sall se prononçait lors d'une cérémonie de lancement d’un mouvement politique à Dahra Djolof où il était invité.



«Si de telle difficultés, de problème s’abattent sur un des nôtres, nous ne pouvons que manifester notre solidarité et notre compassion. La seule chose que je voudrais dire, le plus grand perdant, reste Khalifa Sall. Il pouvait s’épargner de cette situation », dit-il.



Poursuivant ses propos, Mame Bounama Sall ajoute : « Malheureusement Khalifa Sall a été extirpé du PS par des mains inexpertes, arrogantes et à la limite prétentieuses même. S’il avait retenu les orientations des sages du Parti socialiste, s’il avait entendu les conseils du président Abdou Diouf, de Ousmane Tanor Dieng et de tout ce que le Parti socialiste a comme ressources, comme personnes connaissant l’Etat, je pense qu’il pouvait être épargné d’une telle Situation », livre la RFM.