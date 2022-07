​Mame Moussa Cissé, sélectionneur des « Lionnes » : « le prochain challenge sera de terminer premier »

En conférence de presse d’après match, l’entraineur Mame Moussa Cissé est revenu sur la victoire, la qualification en quarts et une possible demi-finale.

« On est très contents de cette victoire. On est en quart de finale avant d’aborder le troisième match. Mais ce n’était pas évident du tout, c’était un match dans un contexte assez difficile. Nous avons senti (un manque) de fraîcheur et une fatigue physique. Mais les joueuses ont su répondre. Il ne fallait pas prendre de but (en première période). En deuxième période, nous avons apporté une fraîcheur dans l’équipe avec des changements en attaque. Félicitations mais le travail continu ! Il y a encore un match à jouer vendredi (contre le Maroc) et on doit se concentrer pour bien finir la phase de groupes. Le prochain challenge sera de terminer premier », a expliqué le sélectionneur des « Lionnes ».



Cela a été un match équilibré avec deux belles équipes, soutient-il, « le Burkina est une belle équipe qui avait ses arguments, mais nous avons essayé de contrôler le match, nous n’avons pas été bousculés ».

« Nous avons eu une bonne organisation défensive, nous avons bien étiré l’équipe pour jouer en contre-attaques. On a eu de la chance mais aussi le mérite d’avoir bien contrôlé le Burkina parce qu’elles ont posé des problèmes à notre défense. C’est un beau match sur lequel nous sortons vainqueurs. C’est beau parce que c’est aussi la première qualification du Sénégal en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine », a soutenu Mame Moussa Cissé.



« Décrocher une place en demi-finale »

« Plus on joue, plus on a de l’appétit. C’est bien. On va continuer à progresser mais je reste encore dans la philosophie de prendre les matchs un par un. Aujourd’hui, on a bien progressé sur certains aspects mais il y a d’autres progrès à faire dans cette équipe », a souligné le sélectionneur des « Lionnes ».



Selon Mame Moussa Cissé, Ça va être très serré en quart de finale ou en demi-finale, le niveau va être plus élevé. « Il va falloir travailler, hausser notre niveau de jeu pour éviter des choses qu’on ne doit pas faire à un certain niveau. Si on peut décrocher une place en demi-finale, on le fera parce que c’est qualificatif pour la Coupe du Monde et je sais que ces filles méritent d’aller à la Coupe du Monde après avoir fait une CAN comme celle-ci ».