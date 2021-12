​Mamou (Guinée): un jeune tente de violer sa mère avant de l’égorger avec une machette

Un jeune aurait tenté de violer sa propre mère qui a 7 enfants avant de l’égorger à l’aide d’une machette. Les faits se sont déroulés le samedi à Boubouya dans le district de Sitakoto, commune rurale de Ouré-Kaba, préfecture de Mamou selon l’Agence Guinéenne de Presse de Mamou (AGP Mamou).



D’après le Commandant Jean Balla Onivogui, Sous-préfet de Ouré Kaba, le présumé auteur de cet acte crapuleux qui est aux arrêts a tenté d’abord de violer sa mère avant de l’égorger. « J’ai été informé par la brigade du poste de gendarmerie de Sitakoto de l’assassinat d’une mère de famille. La victime, Aïssatou Sow, est mère de sept (7) enfants dont cinq (5) filles. Des témoins affirment que le présumé assassin aurait tenté de violer sa mère. Lorsque celle-ci essayait de s’échapper, le jeune l’a pourchassée et l’a frappée à coups de bâton avant de l’égorger à l’aide d’une machette », a-t-il déclaré.



Poursuivant sa réaction, M. Onivogui précise que l'accusé a été mis au arrêts : « Il a été mis aux arrêts et conduit à Mamou avec la machette et le bâton qu’il a utilisés pour tuer sa mère ».