​Man City : la grosse mise au point de Pep Guardiola sur Haaland

Où jouera Erling Haaland ? C'est l'une des grandes questions de ce mercato d'été. Alors que le Real Madrid et le Barça lui font les yeux doux, le Norvégien est aussi ciblé par Manchester City. Un club qui serait prêt à miser gros sur lui. En conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a été questionné à son sujet.



«Depuis que je suis ici, chaque mois on dit que nous allons signer 50 joueurs. Pour l'instant, c'est impossible que parle des gars qui ne sont pas ici. Haaland est un joueur de Dortmund. Vous pouvez demander pour ce joueur ou un autre. Le marché des transferts va commencer et beaucoup de choses peuvent se passer. Peut-être que je parlerai du fait que ce club a besoin d'un attaquant pour les 5, 6,7 prochaines années peut-être une fois par an, mais pas plus». Le message est passé.