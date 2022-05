​Man City : visite médicale pour Erling Haaland !

Cela se précise de plus en plus : Erling Haaland a choisi Manchester City. Ce matin, la presse anglaise a confirmé ce qui se tramait depuis quelque temps et que nous avions déjà relaté. L'attaquant norvégien privilégie le club mancunien, dans lequel a joué son père, pour poursuivre sa carrière.



Et selon nos informations, il s'est même rendu aujourd'hui, à Bruxelles, à l'hôpital Erasme, en compagnie de médecins de Manchester City, pour y passer des tests médicaux. Son retour est prévu dans la soirée à Dortmund. Agé de 21 ans, Haaland se prépare donc à quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre la Premier League. Selon le média allemand Sport1, son transfert pourrait même être annoncé dès cette semaine. C'est d'ores et déjà un immense coup réussi en passe d'être réussi par les Citizens, alors que toute l'Europe s'attachait les services du Norvégien, auteur de 21 buts en Bundesliga cette saison.