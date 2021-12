​Manchester United: Ce qui bloque l’arrivée de Cavani à Barcelone

Avec un Luuk de Jong décevant et un Martin Braithwaite blessé, le Barça pourrait se mettre en quête d'un buteur et hiver. Selon les éléments de la presse catalane, Edinson Cavani a déjà trouvé un accord de principe avec la direction blaugrana.



Le "Matador" urugauyen de 34 ans signerait en provenance de Manchester United où son temps de jeu s'est réduit à peu de chagrin cette saison.



Toutefois, RMC Sport rapporte que les soucis financiers du Barça freinent la conclusion de cette opération et un autre attaquant, Timo Werner, plairait également au club catalan.