​Manifestation du 17 juin: les femmes de Yewwi et Wallu en ordre de bataille

Les femmes leaders de Yewi Askan Wi et de Wallu Sénégal sous la conduite de Aïda Mbodji ont fait face à la presse ce mercredi 15 juin 2022, pour parler de la situation actuelle du pays, mais aussi d’appeler tous les Sénégalais à la manifestation du 17 juin.



Aïda Mbodji est revenue sur l’invalidation de la liste nationale de Yewwi Askan Wi. Selon elle, personne n’a le doit d’écarter Yewwi Askan Wi. « Les juristes ont fait prévaloir le vide juridique pour relever le caractère inclusif du processus électoral. Ne serait-ce que pour le caractère inclusif, on devrait faire prévaloir ce vide juridique pour laisser à YAW sa liste intacte d’autant plus que la liste est unique et indivisible », a soutenu la présidente du parti Alliance Nationale pour la Démocratie, AND/Saxal Liguey et membre de Yewwi askan Wi.



Pour faire face à cette injustice, les femmes leaders de Yewwi Askan Wi appellent à manifester le vendredi 17 juin pour alerter les Sénégalais. « Le 17 juin ne sera pas la manifestation des politiques. Nous dénoncerons la détérioration du cadre de vie et la dégradation des conditions de vie des populations sénégalaises. Les pouvoirs d'achat ne tiennent plus ».



Aïda Mbodj et Cie appellent « toutes les couches de la société à la manifestation pacifique pour que les Sénégalais expriment leur ras-le-bol de ce régime qui a atteint ses limites ».



« Ce qui se passe dans le pays est grave. Une situation que sentent toutes les couches de la société. Les pouvoirs d'achat ne tiennent plus. Un pays où les pères de famille ne peuvent plus s'occuper de la santé et de l'éducation de leurs enfants. Ce pays mérite qu'on en parle », a lancé Aïda Mbodji.



« Le président de la République a atteint ses limites, parce qu'on a plus de sécurité, la justice ne fonctionne pas. Il y a des injustices partout, ce qui est une source de violence », a-t-elle ajouté.



D'après elle, la parité a reculé au Sénégal. « Les femmes se sont battues pour avoir la parité qui est un acquis démocratique. Cette parité est aujourd'hui menacée. Elle est menacée depuis l'accession du Président Macky Sall et il l'a montré ».