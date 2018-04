​Manifestations de 1987 : les 1243 policiers radiés réclament 2 milliards de francs Cfa à l’Etat

Les 1243 policiers radiés en 1987, suite à des manifestations qui ont coûté la vie à un policier dénommé Baba Ndiaye, réclament 2 milliards de franc Cfa à l’Etat du Sénégal.



« Les 13 et 14 avril 1987, les policiers avaient manifesté suite à une condamnation de 7 d’entre nous. Nous sommes restés 77 mois sans travailler. Nous avons droit à cette indemnisation. Parce que des gens qui sont moins méritant que nous, ont eu des éloges et des récompenses », a souligné le porte-parole du jour Cheikh Tidiane Niang sur les ondes de Walf Fm.



Il ajoute : « notre avenir a été hypothéqué et ceux de nos enfants aussi. Le préjudice que nous avons subi est si incommensurable que l’Etat ne peut pas réparer. En cette année 1243 policiers ont été radiés tout grade confondu ».



Par ailleurs M. Niang a également rappelé que le président de la République, lors de la fête du 1er mai de 2017, avait dit qu’une somme de 2 milliards a été versée en guise de pensions de retraite. Mais jusqu’à présent, révèle-t-il, en dépit des promesses faites par le ministre des Finances rien n’a été fait.