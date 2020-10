​Manque d’eau à Touba : Cheikh Mbacké Bara Doly parle de sabotage et exige le départ du ministre de l’Hydraulique

Le liquide précieux manque dans plusieurs quartiers de la ville sainte de Touba. C’est le cas à Darou Marnane où les populations peinent à trouver de l’eau potable. Ces habitants parlent de chantage et invitent les autorités à régler le problème. Cheikh Mbacké Bara Doly qui, lui croit dur comme fer que, c’est du sabotage, parle du jeu des autorités étatiques. Le député exige le départ du ministre de l’Hydraulique et invite les tous les talibés de Serigne Touba, à se mobiliser pour construire des forages.



« Cela fait plus de 6 jours que nous n’avions pas d’eau. Même les invités qui sont là, ne peuvent pas se laver. On ne sait plus à quel saint se vouer. Tout le monde sait que se sont eux qui ont fermé les vannes. Ils ont coupé les robinets pour réclamer de l’argent comme il le fond à chaque Magal. Ils vont dire au Khalife que le forage est en panne, pour qu’il leur donne de l’argent. C’est du chantage pur et simple », a indiqué un talibé.



Cheikh Mbacké Bara Doly parle de sabotage et exige le départ du ministre de l’Hydraulique. Le député demande en outre aux talibés de prendre à bras-le-corps ce problème qui n’a que trop duré.



« Les populations de Touba sont confrontées à un manque criard d'eau. Depuis les années précédentes, nous sommes confrontés à ces genres de problème le jour même du Magal à cause des milliers de pèlerins. Cette année, nous n’avons constaté que 5 jours avant l’événement, un manque criard d'eau dans toute la ville sainte. Cela est déplorable. Nous croyons dure comme fer que c’est du sabotage », dit-il.



Cheikh Mbacké Bara Doly d’ajouter : « Nous comprenons très bien le jeu des autorités étatiques. Leur seul et unique objectif, c’est de pousser les populations de Touba à payer la facture d’eau. Le ministre Serigne Mbaye Thiam a montré ses limites. Il doit partir. J’interpelle tous les talibés de Serigne Touba, nous devons tous nous mobiliser pour construire des forages. C’est la seule solution pour régler définitivement ce problème qui n’a que trop duré ».