​Manque d’éclairage à Soubalo : les populations dans le noir depuis 6 mois

Les populations du village de Soubalo (région Matam), sont dans le noir depuis plus de 6 mois. Un câble endommagé, du fait des travaux de réhabilitation en est là cause. Ces habitants du quartier Soubalo crient leur colère. Ils sollicitent les autorités municipales, et l’entreprise chargée de réhabiliter la route.



« C’est d’abord une question de sécurité, pour permettre la circulation des gens, des véhicules. Parce qu’il y a beaucoup d’accidents qui peuvent être liés à ce manque d’éclairage. Cela fait 6 mois que nous n’avons pas d’éclairage. Et, il arrive dès fois que des enfants se fassent heurter par des véhicules. Des personnes âgées se déplacent avec toute une gymnastique sur une portion de quelques mètres. Il y a aussi les riverains qui veulent sortir de chez eux », dénonce Pa Coumba Gueye un habitant de Soubalo.