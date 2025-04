​Manque de professeurs dans les disciplines scientifiques : les habitants de Dialakoto menacent de retenir leurs enfants à la maison

Depuis que l'école a ouvert ses portes, des élèves de la commune de Dialakoto n’ont toujours pas fait cours dans les disciplines scientifiques comme les mathématiques. Une situation qui a poussé les élèves et parents d'élèves à organiser une marche pacifique pour interpeller le ministre de l'Éducation nationale.



« En 2006, le collège a été créé et jusqu'à nos jours, comme vous pouvez le constater, la salle des profs est un abri provisoire. Et pire que ça encore le premier semestre cette année, les bulletins sont à moitié vide. Des élèves sont sans professeurs dans les disciplines telles que les mathématiques, les sciences de la vie de la terre. Donc la situation est tellement alarmant qu’aujourd’hui, tous les enseignants de cet établissement ont envie de chercher une affectation et partir », a dénoncé Mamadou Fadia, présentant des parents d'élèves.



En plus du manque de professeurs, le collège de Dialakoto n’est toujours pas électrifié et pire encore les toilettes ne sont pas fonctionnelles d’après les parents d’élèves qui demandent le dépare du principal.



« Il n’y a pas d’électricité aussi dans l’école. Nous, parents d’élèves de Dialakoto, nous demandons tout simplement le départ du principal. Dans la mesure où il a refusé d'assumer ses responsabilités. Dans les 15 jours à venir, si rien n’est fait, je pense que nous allons passer à la vitesse supérieure. Ça consiste à bloquer complètement le système éducatif dans la commune, c'est-à-dire du préscolaire au moins secondaire. Nous allons retenir nos enfants à la maison. Personne n'ira à l'école, c'est ça la vitesse supérieure », martèle Mamadou Fadia leur porte-parole au micro d’iRadio.