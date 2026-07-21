​Marché HLM : un étudiant viole un sdf de 17 ans pendant son sommeil

Un jeune homme de 17 ans vivant dans la rue a été agressé en plein sommeil, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2026, aux alentours de 4 heures du matin, au sein au Marché HLM (Dakar) par un étudiant. Le suspect, Ibrahima S., a été mis à la disposition du commissariat de Biscuiterie/HLM, le 19 juillet 2026, par des personnes présentes sur les lieux.



D’après le journal Libération, la victime, A. Konté, un mineur de 17 ans sans domicile fixe, passait la nuit dans ce marché lorsqu'il a été réveillé en sursaut par une pénétration anale. Après sursaut, il a remarqué que son pantalon a été baissé à moitié par le suspect Ibrahima S., qui se trouvait tout juste derrière lui.



Pris sur le fait, le suspect, également sans domicile fixe, aurait reconnu les actes avant d'implorer le jeune homme de ne pas le dénoncer. Refusant de se taire, A. Konté a alerté les riverains par ses cris. Avec l'aide de ces derniers, l'agresseur a rapidement été maîtrisé puis remis aux éléments du commissariat de Biscuiterie/HLM.



Lors de son audition préliminaire, Ibrahima Sow aurait reconnu les faits. Il aurait déclaré s'être réveillé vers 4 heures du matin avec une pulsion sexuelle. C'est ainsi qu'il a profité du fait que la victime dormait profondément pour baisser sa culotte et introduire son sexe dans son anus.



Selon toujours le journal, il est poursuivi pour « acte contre nature et abus sexuel sur mineur ».