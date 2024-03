​Marche à Bounkiling : la coalition Diomaye Président réclame la libération des prisonniers

La coalition Diomaye Président a tenu une marche à Bounkiling pour réclamer la libération de leurs camarades incarcérés à Dakar dans le cadre de leurs activités politiques. A cet effet, ses membres interpellent les autorités pour leur élargissement.



« Nous exigeons la libération des détenus politiques sans condition parce qu’ils ne sont pas arrêtés par un motif. Donc ils étaient arrêtés pour des causes politiques. Et ils doivent être libérés. Et plus particulièrement notre camarade Sankoun Djité qui est de Mbour. Il est dans le département de Bounkiling incarcéré à Dakar. Il est du village de Missira dans la commune de Diambaty. On réclame sa libération immédiatement », a déclaré Insa Danfa leur porte-parole.



Par ailleurs, il rappelle au président de la République Macky Sall que le Sénégal lui a tout donné : « Macky Sall, il faut qu’il sache que le Sénégal lui a tout donné. Le Sénégal a tout fait pour Macky Sall. Il est issu d'une famille très modeste. Donc s’il parvient à être Président du Sénégal donc nous n’avons rien contre Macky Sall. Mais sa manière de faire n’est pas un gentleman . Nous ne devons pas rester les mains croisées et lui laisser faire ce qu’il veut », a déclaré monsieur Danfa sur Walf FM.