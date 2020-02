​Marche à Kahone: les populations montent au créneau pour dénoncer les nombreux cas d’agression

Suite aux nombreux cas d’agression notés dans la commune de Kahone, les membres de l’association « And Défar Kahone », ont arboré de brassards rouge et marché pacifiquement pour demander la construction d’une brigade de gendarmerie, d’un poste de santé et une ambulance pour leur poste de santé.



Les membres de ladite association, par le biais de leur porte-parole, Seydina Oumar Mbaye ont demandé des explications au maire sur les nombreux cas de bradage des terres. ils demandent aussi de l’éclairage public entre autre.



Selon M. Mbaye, « Kahone est une commune de plus de 20.000 habitants et elle doit être mieux traitée. la ville abrite l'une des plus grandes centrales électriques du Sénégal et paradoxalement la commune est mal éclairée, il n'y a pas d'ambulance dans le poste de santé, la brigade de gendarmerie n'est là que de nom, il existe un manque crucial d'effectif ».