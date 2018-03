​Marche au Ghana contre un accord de défense avec les USA

Cet accord permettra aux forces américaines de se déployer dans le pays en échange de 20 millions de dollars et de la formation des forces armées ghanéennes.



L'accord a suscité des tensions entre les deux principaux partis politiques du pays.

Un leader de l'opposition a été arrêté mardi et accusé de trahison après avoir appelé à renverser le gouvernement qui a signé cet accord.



Les manifestants qui sont un peu plus d'un millier comprenaient des députés d'opposition qui veulent mettre la pression sur le président Nana Akufo-Addo pour qu'il rejette cet accord entre le Ghana et les Etats-Unis.



Des messages comme"Ghana contre les bases militaires" "Allez-vous trahir le Ghana pour de l'argent" "Notre souveraineté n'est pas à vendre" étaient visibles sur les pancartes.

Cet accord est vu comme une atteinte à la souveraineté du Ghana.



Le pays avait signé des accords similaires en 1998 et en 2015.

Mais cet accord a des clauses additionnelles.



Des plaintes ont été déposées contre le gouvernement à la Cours suprême pour annuler l'accord.