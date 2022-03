​Marche contre le parrainage : Guy Marius Sagna et trois autres activistes arrêtés devant le ministère de l’Intérieur

La manifestation contre le parrainage n'a duré que le temps d'un éclair. Les initiateurs de cette marche qui étaient attendus à la place de l'obélisque et au rond-point Rts ont commencé leur manifestation à la place Washington. Guy Marius et autres activistes ont été arrêtés dès début de la manifestation.



Pour rappel, les mouvements de la société civile sénégalaise dont Frapp France Dégage, Y en a marre et autres avaient appelé à marcher de gré ou de force ce mercredi contre le parrainage "imposé" à tout candidat désireux de participer aux élections législatives prochaines. Guy Marius Sagna et ses camarades ont rejetté l’itinéraire que le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, leur a tracé, à savoir "de la Place de la Nation jusqu’au Rond-point Rts".



Toutefois, les activistes ont décidé de marcher de la Place de l'Obélisque jusqu'au ministère de l'Intérieur, ce pour remettre une lettre de protestation au ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome. Ce qui ne convient pas au préfet du fait de l’arrêté Ousmane Ngom, interdisant les manifestations publiques au Plateau.