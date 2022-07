​Marche des impactés du TER : 3 responsables dont le coordonnateur arrêtés par la police

La police a dispersé ce week-end la manifestation des impactés du TER et a arrêté 3 personnes dont le coordinateur Makodou Fall. Les responsables se radicalisent et annoncent une plainte contre l’Etat.



« Le Président par un décret nous a alloué 40 ha au niveau du Lac Rose. Et jusqu’à cet instant où je vous parle, nous n’avons pas reçu un seul titre de propriété. Le président de la République en personne qui nous a fait l’honneur de nous recevoir plus de 4 fois. Il nous a demandé de communiquer cycliquement par rapport à cette situation. Parce qu’il reçoit des rapports périodiques de son gouvernement. Est-ce qu’on lui dit la vérité ? », a expliqué Mamadou Diamé Wade leur porte-parole.



M. Diamé Wade de poursuivre : « Jusqu’en ce moment, il y a des gens qui disent, est ce que le Président n’est pas complice. C’est dérangeant que notre Président puisse être amené sur ce piédestal comme quoi, parce qu’il donne des instructions et que les autorités n’exécute pas et qu’on ne peut pas avoir de fiabilité par rapport à sa personne. Nous, ça nous dérange », dit-il au micro de Walf radio.