​Marche pacifique des étudiants de l’ENDSS : un mémorandum sera remis au ministre de la Santé

Les étudiants de l’Ecole nationale de développement sanitaire et social (Endss) vont organiser une marche pacifique ce vendredi.



La marche débutera devant la porte de l’Endss, en passant par l’avenue Cheikh Anta Diop, jusqu’au ministère de la Santé et de l’Action sociale où un mémorandum sera remis au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.



Ces étudiants qui sont en mouvement depuis le 20 février 2018 réclament l’application du système Lmd (Licence-master-doctorat), mis en place depuis 2014 par le gouvernement, et leur recrutement direct dans la fonction publique à la fin de leur formation.