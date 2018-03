​Marche réprimée de l’opposition, Pape Diop vilipende Macky : «il nous a ligotés et vendus à la France»

En tourné dans la commune de Bambey ce week-end, Pape Diop en a profité pour fusiller Macky Sall.



«Quand Macky Sall a été élu président de la République, tout le monde s’est empressé de dire qu’il est né après les indépendances. Mais c’est lui qui nous a ligotés et revendus à la France. Il ne suffit pas de naître avant ou après les indépendances, l’essentiel c’est ce que l’individu veut faire pour son pays », a déclaré le président de "Bokk Guis-Guis".



Pape Diop de poursuivre: «Il (Macky Sall) a pris un cabinet étranger à qui, il a payé plus de 2 milliards FCFA pour qu’il nous fasse le Plan Sénégal émergent (PSE). Le Sénégal a les ressources humaines qui ont les connaissances pour développer ce pays, il faut qu’on arrête ces attitudes de complexés».



Concernant la question de la candidature à la Présidentielle, l'ancien président de l'Assemblée nationale d’informer : «Nous avons souhaité des candidats pluriels, qui nous permettront de soutenir le candidat le mieux placé au second tour. Nous opposition, nous devons arriver à avoir une plateforme minimale, c’est-à-dire un programme qui nous permettra de pouvoir peut-être gouverner ensemble».