​Maroc : Un Sénégalais arrêté avec des armes russes destinés au Sénégal

Un Sénégalais, âgé d’une trentaine d’années a été arrêté par des éléments de la police et de la douane du port de Tanger Med au Maroc. Il avait par devers lui, des armes de fabrication russe et environ 250 cartouches.



La marchandise était soigneusement dissimulée dans un camion de transport international, renseigne le journal "Les Echos" qui souligne que : les autorités policières et douanières marocaines ont détecté les armes et les munitions grâce à un scanner.



Le chargement, en provenance de la France, était destiné au Sénégal, informe le quotidien. Le mis en cause a été présenté à la police judiciaire du port de Tanger Med.