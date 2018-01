​Maroc: le dirham flotte, les Marocains espèrent surnager

Depuis lundi, le Maroc a assoupli son régime de changes. Le dirham évolue désormais dans une bande de plus ou moins 2,5% (contre 0,3% précédemment). Une mesure souhaitée par le FMI et qui devrait envoyer un signal positif aux investisseurs. Les consommateurs sont inquiets des risques potentiels d'inflation mais les entreprises saluent cette décision qui va renforcer leur compétitivité.