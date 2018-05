​Massacre de Gaza : le président de L’ONG JAMRA dénonce le silence de la CI de l’OCI

L’ONG JAMRA dénonce l’attitude d’Israël et le silence de la Communauté International (CI) et surtout de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). Le président dudit ONG déclare que l’OCI n’a plus sa raison d’être. Pour lui, il s’est montré lâche face au massacre du peuple Palestinien à Gaza.



«Nous exprimons toute notre amertume. Nous lançons un cri du cœur à l’endroit des autorités musulmans du monde, à l’endroit des autorités arabes pour ce qui se passe à Gaza. C’est plus de 50 Palestiniens qui ont été tués à Gaza au vu et au su de la communauté internationale et personne n’en parle. Et Même, les Chefs d’Etat qui sont membres de l’OCI n’osent même pas élever la voix, rappeler leur ambassadeur en consultation comme l’a fait le Président de la Turquie Erdogan », fustige Imam Massamba Diop au micro de la Rfm.



Et d'ajouter : «L’ONG JAMRA, par ma voix, les associations islamiques du Sénégal, les musulmans épris de paix et de justice, lancent un cri de cœur pour ce qui se passe au niveau de la Palestine. Et c’est le prophète Mohammad qui le dit. À chaque fois que vous entendez des musulmans qui crient au secours, si vous les entendez et vous leur tournez le dos, vous ne faites pas partie des musulmans. Je crois que l’OCI n’a même plus sa raison d’être. C’est inacceptable ce qui se passe ».



Pour lui, «Trump est en train de mener le monde dans une pente descendante. Si on n’y prend pas garde, on risque d’avoir un réveil brutal ».