​Matam: la Case des Tout-Petits privée d’eau à cause d'une facture impayée de 1.587.000 F CFA

A Matam, les vacances forcées se poursuivent pour les élèves de la Case des Tout-Petits. , l’établissement n’a toujours pas d’eau, à cause d’une facture impayée de 1.587.000 F CFA. Une situation décriée par la responsable de l’école, Mariama Diallo.



« Depuis 2010, des facture sous couvert de la mairie n’ont pas été honorées. C’est très normal, 10 ans après qu’elle s’élève à plus de 1 million de F CFA. Et nous avons saisi qui de droit. Mais rien n’a été fait. Les enfants sont laissés à eux, ou même restent à la maison sous le mutisme des autorités », a dénoncé Madame Diallo.



Elle soutient que ces enfants ont droit à une éducation de qualité. « Il est inadmissible et incompréhensible, que jusqu'à présent, des enfants qui devraient être soutenus et accompagnés par les parents, ou par les autorités, restent dans cette situation. Ils ont droit à une éducation de qualité. On doit les accompagner, et soutenir également. Nous lançons un appel à tous les hommes de bonne volonté à nous aider pour affranchir ce pas pour qu’il y ait de l’eau dans cette école. La facture s’élève exactement à 1.587.000 F CFA », a indiqué Mariama Diallo sur Walf radio.