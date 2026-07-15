​Matam : le BFM démarre dans de bonnes conditions, les autorités rassurent sur le déroulement des épreuves

Une importante délégation conduite par l'adjoint au gouverneur chargé du Développement, Tafsir Baba Anne, a effectué une visite dans plusieurs centres afin de s'assurer du bon déroulement des épreuves. La mission regroupait notamment les services de l'Inspection d'académie, des représentants des parents d'élèves, de la communauté éducative ainsi que la mission de supervision du niveau central.



À l'issue de cette tournée, l'autorité régionale s'est déclarée satisfaite de l'organisation mise en place.



« Dans tous les centres où nous sommes passés, la situation est sous contrôle et tout se passe très bien. Rien à signaler. Les élèves composent dans de bonnes conditions, les surveillants sont présents et les forces de défense et de sécurité sont déployées depuis 8 heures. Les engagements pris lors des différentes réunions préparatoires ont été respectés par l'ensemble des acteurs. Nous sommes rassurés par ce que nous avons constaté sur le terrain », a déclaré Tafsir Baba Anne au micro d’iRadio.



Cette première journée a toutefois été marquée par une vive émotion. Le chef de l'Inspection d'académie de Matam, Mamoudou Oumar Gueye, a rendu hommage à un candidat ajourné au baccalauréat général 2026 qui s'est récemment donné la mort, avant de sensibiliser les parents d'élèves sur les conséquences de la pression scolaire.



L'inspecteur d'académie a insisté sur la nécessité d'accompagner les jeunes face à l'échec scolaire, rappelant qu'un examen ne détermine pas à lui seul l'avenir d'un élève.



« Nous devons discuter avec nos enfants, les rassurer et leur faire comprendre qu'un échec n'est pas une fin en soi. C'est une étape de la vie. Il faut savoir se relever, reprendre le travail et persévérer. Avec la volonté de Dieu, la réussite viendra. »



Pour cette session 2026 du BFEM, la région de Matam enregistre 5 544 candidats, dont 3 624 filles et 1 920 garçons. Les candidats sont répartis dans 68 centres d'examen à travers la région pour tenter de décrocher leur premier diplôme du cycle secondaire.