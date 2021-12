​Matar Ba : « Le Navétane va être arrêté partout où on aura noté des cas de violence »

S’exprimant suite aux actes de violence, le ministre des Sports, Matar Ba, annonce des mesures drastiques. « Le Navétane va être arrêté partout où on aura noté des cas de violence. Ça, c'est la première mesure. Pour les disciplines sportives, où il y a de la violence, il faut qu'on arrête ça. Si on va jusqu'à enregistrer des pertes de vie humaine, c'est autre chose. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on règle définitivement ces actes de violence », a-t-il dit.



Il condamne fermement les violences et annonce des mesures fermes. « Les mesures vont tomber. On ne peut plus continuer comme ça à se quereller, se bagarrer dans le milieu du sport. Ce n'est pas seulement dans le Navétane. Il y a aussi la lutte et tout ça là. Il faut que les gens sachent qu'on ne peut rien développer dans la violence. On doit tous se retrousser les manches, condamner fermement (la violence). Les décideurs doivent prendre des mesures dissuasives pour juguler cette violence qui, en réalité, est en train de plomber tous les efforts des responsables de clubs, mais aussi les efforts de l'État du Sénégal, qui a injecté plus d'un milliard FCFA dans cette infrastructure pour accompagner la ville de Rufisque. On le condamne fermement ».