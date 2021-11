​Matar Ba pense que le Sénégal peut candidater à l'organisation de la CAN 2023 si...

En marge de la visite que le ministre des Sports a effectuée au Stade du Sénégal, Matar Ba estime que le Sénégal est prêt à candidater pour l’organisation de la CAN 2023 si toutes les conditions sont remplies. « Si nous maintenons ce rythme en 2023, comme je l'avais indiqué il y a déjà deux ans, normalement nous aurons toutes les conditions pour candidater à l'organisation de la CAN. Nous voulons être prêts avant de demander l'organisation. Nous ne sommes pas pour une co-organisation, nous nous battons pour remplir tous les critères pour organiser une CAN au Sénégal. Nous y sommes. Nous pouvons dire qu'on maîtrise ce genre de compétitions. Sur le plan administratif, nous avons une fédération aguerrie et tout le monde le sait », a confié le ministre des Sports.



Il a également indiqué que plusieurs infrastructures sportives seront réfectionnées. « Bientôt, les travaux du stade Léopold Sédar Senghor vont démarrer, parce que les experts qui ont en charge des travaux sont déjà au Sénégal. Nous allons aussi continuer à investir au stade Lat Dior. Ce sont des infrastructures différentes de celle du Stade du Sénégal, qui est de dernière génération. Les stades Aline Sitoé Diatta, Ely Manel Fall, Lamine Guèye et Me Babacar Sèye seront également réfectionnés ».