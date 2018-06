​Mauritanie : 53 migrants clandestins Sénégalais reconduits à la frontière

Des migrants clandestins qui avaient quitté Fass Boy, un quartier de la capitale sénégalaise à bord d’une embarcation pour se rendre en Espagne, sont sur le point d’être reconduits à la frontière. En effet, leur voyage a pris fin au large de Nouadhibou, au Nord de la Mauritanie. Pour cause, ils n’avaient plus ni carburant ni nourriture.



Le capitaine de la pirogue, Assane Kâ, qui, sous prétexte d’aller chercher de la nourriture, a pris la fuite les a abandonnés à leur sort et ce n'est que deux jours plus tard qu'ils ont pris conscience de la situation périlleuse dans laquelle il les avait plongés. C'est qu'ils se sont rendus à la gendarmerie.



Les 53 migrants ont ensuite été remis à la police de l'immigration en charge de les reconduire à la frontière, excepté le capitaine de la pirogue qui est recherché par la police, informe la Rfm.