​Mauritanie : un jeune sénégalais de 14 ans retrouvé mort, étranglé

C’est l’émoi et la consternation en Mauritanie. En effet, un adolescent de 14 ans, a était retrouvé mort, étranglé avec une corde roulé trois (3) fois autour de son corps, ce week-end, dans son domicile familial. Le drame est survenu dans un quartier de Nouakchott.



«Le corps a été déposé à l’hôpital en compagnie de la police. Nous avons aussi informé l’ambassadeur qui nous a suggéré de rapatrier le corps, non sans demander le nom du chauffeur et la carte grise », a informé l’oncle de l’adolescent.



«Ces autorités de l’ambassade devraient se rendre au moins sur le lieu du crime pour chercher les causes de cette mort suspecte, afin de réconforter et d’accompagner la famille dans cette douleur », peste Babacar.



«Pire, ajoute-t-il sur les ondes de la RFM, elles ne se sont même pas présentées à la police ce lundi. Ce qui a intrigué les policiers mauritaniens». Les circonstances du décès sont jusqu’ici inconnues.