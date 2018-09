​Mauvais état des routes à Kedougou : le maire de Salémata dénonce le mutisme de l’Etat

Le maire de Salémata hausse le ton et dénonce le mutisme des autorités après les fortes pluies enregistrées dans la région et qui ont rendu impraticables les routes qui mènent dans ces localités. Selon lui, « le déplacement à Kédougou relève de parcours du combattant. Car ces fortes pluies enregistrées causent beaucoup de difficultés pour les usagers du tronçon Kédougou Salémata.



Pour lui, « il est inimaginable qu’à ce niveau du troisième millénaire, qu’il y ait des routes comme ça dans ce pays. Et je trouve cela vraiment regrettable. C’est une région où il y a une forte présence agricole et minière. L’Etat doit comprendre en construisant des routes dignes de ce nom. Il suffit qu’il pleuve quelques 10 à 15 mm e t tous les villages qui se trouven t de l’autre côté soient coupés du reste du monde. C’est un réel problème », livre Walf radio.



Il faut rappeler que de fortes averses tombées dans cette partie du Sénégal oriental ont enregistré pour Kédougou dimanche dernier, 51,9 mm, Bandafassi 42,8 mm, Saraya 11,1 mm, Sabodala 5 mm, Dakately 4 mm et Fongolemby 20,5 mm.