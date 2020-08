"​Mauvaise interprétation" d’une étude sur le Grand Magal : les auteurs apportent des précisions

Après une mauvaise interprétation de leur étude sur le Grand Magal de Touba, des chercheurs apportent des précisions. Les auteurs soutiennent que c’est un travail de recherches rigoureux fondé sur des arguments scientifiques et chiffrés.



« C’est un groupe de chercheurs de différents disciplines mourides qui ont pensé à un moment donné, qu’il était utile de réfléchir sur les différents scénarios qui pourraient se présenter pour le Grand Magal de Touba cette année. En attendant que la décision soit prise par le Khalife Général des mourides. Dans le but, surtout d’éclairer la communauté sur des stratégie pertinentes qui pourrait être prisent pour le Magal, au moment qu’il répond à sa dimension spirituelle, économique, socioculturelle, politique », a indiqué Docteur Cheikh Gueye sur I-radio.



Mais dans un contexte de Covid-19, Dr Gueye de soutenir : « Il faudrait sans doute avoir une réflexion plus complexe sur l’impact que pourrait avoir le Magal pour la pandémie et voir comment accompagner les autorités pour que la décision prise, soit mise en œuvre le plus correctement possible avec de célérité possible. C’est cela l’objectif du document. Nous n’avons pas comme objectif de donner notre opinion. C’est l’objectif du Khalife général qui compte ».