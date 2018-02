​Maux dans le secteur musical : ‘’MusikBi’’ veut rehausser la musique sénégalaise

« Parmi les nombreux sujets abordés, certains ont été jugés très préoccupants comme le partage des revenus entre les artistes et plateformes numériques d’un côté et les opérateurs téléphoniques de l’autre. Ces derniers pratiquent des taux considérés comme usuriers, ne laissant que des miettes aux artistes et plateformes. Autre problème, la lutte contre la piraterie qui semble aujourd’hui ‘’légalisée’’. Ont également été abordés : la professionnalisation, la formation et la mise à niveau - notamment dans le domaine du numérique, la fiscalité, la promotion, etc. », renseigne le communique parvenu à la rédaction de PressAfrik.



Selon la même source « des propositions ont été faites mais il a surtout été décidé de s’unir pour mieux agir et d’organiser des rencontres tous les trois mois pour élaborer des propositions concrètes et assurer leur suivi et mise en œuvre ».



Ledit document souligne que le ministère de la Culture s’est d’ores et déjà engagé à travailler sur la mise en place d’une licence d’organisateur de spectacle. Mais la principale conclusion de l’atelier a été de s’unir pour faire avancer les choses. Ainsi, il a été décidé de se réunir tous les trois mois pour établir des propositions précises et en assurer le suivi et la mise en œuvre.