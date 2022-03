​Mbacké : une fille de 17 ans vole la tontine de sa mère pour faire voyager son copain en France

Soda Mbengue, élève couturière, âgée à peine de 17 ans, a volé la tontine de sa mère pour faire voyager à l’étranger son copain Fallou Diop. La preuve, elle a attendu que sa mère aille au Magal Darou Mouhty, ce week-end pour prendre les 2.650 millions de la tontine et les offrir à son petit copain qu'elle voulait aider à voyager.



D’après le journal L’AS, la mise en cause a offert l’argent dérobé à son petit-ami, Fallou Diop. Ce dernier a juré par tous les saints n'avoir reçu de Soda en tout et pour tout que 100 000 Fcfa avec quoi il a payé les frais d'hébergement et de restauration à l'auberge.



Excédée par cette mésaventure, la dame Aby Sarr s'en ouvre à la famille de l'ami de sa fille pour régler l'affaire à l'amiable.



Mais lorsque les parents de Fallou s'en sont lavés les mains, elle a décidé de porter l'affaire en justice avec une plainte qu'elle va déposer ce lundi auprès du procureur de Diourbel. Mais pour l'instant, seule sa fille est dans les liens de la détention.