​Mbacké : une violente tempête fait des blessés et endommage le stade de Ibrahima Gueye

Une violente tempête accompagnée par de fortes pluies et des vents violents, a frappé le stade Ibrahima Gueye de Mbacké, causant d'importants dégâts matériels et blessant plusieurs supporters. L'incident s'est produit hier vendredi alors que se tenait un match entre deux associations sportives et culturelles locales.



Le vent qui était violent a arraché la toiture du stade, créant un mouvement de panique dans les tribunes. Selon E-media, plusieurs spectateurs ont été blessés. Agissant, les sapeurs-pompiers pris en charge les victimes qui ont été évacuées vers les hôpitaux de Touba pour y recevoir des soins.



Pour rappel, le stade Ibrahima Gueye de Mbacké a été inauguré il y a quelques années par l'ancien Premier ministre Amadou Ba, à la suite de longs travaux de rénovation.