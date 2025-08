​Mbao : Le Président Faye lance le challenge "1 million d'arbres en 48 Heures"

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donné ce samedi à Mbao le coup d'envoi du challenge national "1 million d'arbres plantés en 48 heures". Cette initiative ambitieuse vise à reverdir le Sénégal et à renforcer sa résilience environnementale.



Entouré des équipes du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, le chef de l'État a personnellement planté les premiers arbres dans la forêt classée de Mbao, site pilote de cette vaste opération de reboisement.



Placée sous le thème « Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable », cette action s'inscrit dans le cadre de la Journée d'Investissement Humain et mobilise l'ensemble des régions du pays. À Mbao, des essences locales comme le manguier et le baobab ont été mises en terre, symbolisant la volonté du gouvernement de concilier lutte contre la déforestation et valorisation des ressources endogènes.



Le Président Faye a appelé l'ensemble des citoyens, collectivités et institutions à s'approprier cette dynamique nationale.