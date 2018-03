​Mbaye Niang complètement libéré dans la tanière : "Je suis en forme et je suis en confiance"

L’équipe nationale du Sénégal a effectué sa troisième séance d’entrainement ce mercredi au Casablanca en vue du match amical face à l’Ouzbékistan prévu ce vendredi. Occasion pour l’attaquant des «Lions » Mbaye Niang, étincelant dans les séances d’entraînements, de s’exprimer sur sa forme du moment.



« Je me sens très bien. Je suis en forme et je suis en confiance. C’est ce qui me permet de faire ce genre d’entraînement. Donc, c’est bien pour moi, pour l’équipe et pour tout le monde, et j’espère continuer », a indiqué le sociétaire de Torino FC



Le joueur préfère d’abord se concentrer sur les potentialités du groupe avant d'étudier les prochains adversaires de l’équipe nationale, notamment Ouzbékistan ce vendredi et la Bosnie le mardi prochain. « On se focalise sur nous d’abord. On ne regarde pas ce que l’adversaire fait. Après, on va étudier l’équipe contre laquelle on va jouer. Mais, comme je l’ai dit tantôt, le plus important c’est nous », a laissé entendre Mbaye Niang.





Source : Stades