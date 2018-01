​Mbebeuss : une usine de fabrication de faux café a été démantelée

Une usine de fabrication de café impropre à la consommation a été découverte à la décharge de Mbebeuss. Le produit fabriqué à base de poudre de maïs est trop dangereux. Et il peut occasionner des problème de rein. «Il s’est avéré que les locaux sont destinés à la fabrication du café Touba. A Notre grande surprise, non seulement ces locaux ne sont pas conformes aux normes d’hygiène, mais aussi et surtout l’environnement. Car, les locaux se situent à la décharge de Mbebeuss. Avec toute la pollution qui s’y dégage. En plus le sol n’est pas hygiénique et le produit est posé à même le sol. Ce qui peut entrainer des maladies extrêmement grave, tels les problèmes de rein. Parce que ce genre de café, consommés à la longue peut entrainer le bouchage des reins » explique Ismaïla Diop de la Brigade d’hygiène de Keur Massar sur Walf radio.



Pour ce, l’agent d’hygiène a lancé un appel en l’endroit de la population consommateur de café Touba : «nous interpellons la population à bannir ce genre de café. Car, c’est une contre fabrication. Et au lieu d’utiliser les grains de café, ils utilisent les grains de maïs".

Avant d'ajouter "il faut impérativement que la police ou le sous- préfet donne des ordres pour arrêter ces genres de fabriques à Mbebeuss".