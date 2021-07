​Mboro: un berger de 20 ans tente de tuer un septuagénaire avec une machette

Le jeune berger S. Bâ est poursuivi pour coups et blessures volontaires et détention illégale d’arme. Agé de 20 ans, le sieur Bâ a violenté grièvement le vieux I. Kâ âgé de plus de 70 ans. Il lui a asséné plusieurs coups de coupe-coupe, relate « L’Observateur ».



Le jour des faits, le berger avait voulu faire passer son troupeau de bœufs dans le champ de manguiers du vieux Kâ établi à Mboro (Thiès). Une chose à laquelle ce dernier s’est catégoriquement opposé. Le vieux lui a sommé de faire demi-tour avec ses bœufs mais le berger avait insisté sur sa décision de faire passer son troupeau dans le champ. Et une altercation s’est ainsi produite entre les deux protagonistes. Le jeune berger sort sa machette et porte plusieurs coups violents au vieil agriculteur avant de prendre la tangente.



Evacué à l’hôpital et bénéficiant d’un certificat médical, la victime a saisi le procureur afin de traduire son agresseur en justice.



Devant la barre du Tribunal de grande instance de Thiès, S. Bâ a reconnu les faits. L’avocat de la partie civile demande l’application d’une lourde peine au prévenu avec une amende de 20 millions de Fcfa en guise de réparation.



L’avocat du prévenu demande la disqualification des faits et la relaxe de son client.



Le procureur a requis une peine d’emprisonnement d’un an ferme contre le prévenu. La décision du juge sera prononcée le 6 août prochain.