​Mbour : 107 pêcheurs retenus en Guinée-Bissau avec leurs pirogues: les propriétaires appellent au secours

Un lourd fardeau pour des pêcheurs qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts, si l’on se fie aux propos lancés par les propriétaires des onze (11) pirogues arraisonnées depuis 3 semaines avec 107 pêcheurs en Guinée-Bissau. Selon eux les 2, 4 millions de francs Cfa infligés par pirogue en dommages et intérêts sont trop élevés. Ainsi, ils réclament une balise visible de délimitation des frontières en haute mer.



«On a arraisonné nos pirogues depuis 20 jours. Nous sommes allés voir le ministre qui a envoyé un émissaire et le lendemain on nous a infligé des amandes qui font 1,2 millions pour la licence et 1,2 pour l'hébergement. C'est trop pour des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils sont en train de souffrir le martyr là-bas. Nous avons 107 pêcheurs retenus en Guinée-Bissau. Et le pouvoir n'est même pas venu compatir à notre souffrance », a soutenu un des propriétaires de pirogue retenu en Guinée-Bissau.