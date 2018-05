​Mbour : 9 pêcheurs à bord d'une pirogue artisanale portés disparus

Une pirogue de fabrication artisanale qui avait à son bord neuf (9) pêcheurs a disparu en haute mer cette nuit, à Mbour. Elle a été emportée par les vagues.



Très tourmentée, les familles des pêcheurs ont sollicité l'aide du Service des pêches et de la marine, mais en vain, selon un membre qui s'est confié à nos confrères.



Les pêcheurs sont tous des natifs de Mbour et le plus âgé n’a que 36 ans, informe Sud FM