​Mbour : le parent d’élève qui avait brandi un couteau contre un enseignant arrêté

Le parent d’élève qui avait brandi un couteau contre un enseignant à Mbour a été arrêté et déféré au parquet. Suite à une plainte de l’enseignant incriminé, ses collègues enseignants déplorent de tels actes.

Tout comme ses camarades enseignants, Assane Ba condamne fermement les agressions dont ils sont victimes. Le coordinateur des enseignants décisionnaires du département de Mbour cite comme exemple la récente agression d’un de ses collègues, Seyni Ba.

« Nous avons exprimé notre solidarité avec sa douleur que nous condamnons avec la plus grande énergie. Nous demandons à l’État de venir en aide aux enseignants ».

Selon Aliou Ba, « l’école sénégalaise est marginalisée ». L'instituteur à l’école Nicola Songue Faye évoque un problème d’éducation de base. « Dans notre école, nous vivons la même situation. Ce qui s’est passé à l’école Diamaguene 2 peut se reproduire dans d'autres écoles. Par exemple, si l’enseignant riposte, cela peut simplement entraîner des querelles. Dans toutes les écoles de la commune de Mbour, ces enseignants sont menacés », explique-t-il.

En revanche, il propose des réunions sectorielles en présence du préfet de la police ou de la gendarmerie pour dialoguer avec la société. Pour le moment, selon la Rfm, la victime Seyni Ba ‘’préfère garder le silence’’. Mais, son présumé agresseur est déféré pour le moment.

Il est à noter que la série de violences et d’intimidations contre les enseignants se poursuit. Après l’agression mortelle d’Alain Kaly sur la route de Thiès Nord, un autre enseignant a failli être tué à l’école 2 de Diameguène, Mbour. Cette fois-ci, le concerné a été la cible d’un parent d’élève, vulganisateur de profession, qui, couteau à la main, s'apprêtait à s’en prendre à lui. Sous prétexte que l’enseignant aurait frappé et blessé son fils. Cette situation suscite la frustration des syndicats d’enseignants qui dénoncent le manque de sécurité dans les établissement