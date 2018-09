​Mbour : les pêcheurs rejettent l’arrêté du ministre Omar Gueye

Les pêcheurs de la Petite Cote sont très remontés contre le ministre de la Pêche. Ils accusent Oumar Gueye d’avoir signé un arrêté qui fait passer la veillée nocturne de 6 à 8 mois à partir du mois d’octobre. Selon Ameth Wade un des pêcheurs, cette veillée va occasionner de lourdes conséquences sur leurs activités.



« Les pêcheurs ne sont pas d’accord là-dessus. On a remarqué que la ressource se fait rare. Donc si vous augmentez la durée de pêche nocturne, ça va créer les compétences de notre pêche. C’est inadmissible, c’est contradictoire. Parce qu’on avait instruit les 6 mois pour éliminer la veille nocturne pour la saison des pluies », explique-t-il.



Les pêcheurs ont organisé un rassemble à Joal où ils ont dénoncé l’implantation d’une usine sur la plage de Mbour. «Il y a un problème qui sévit en Mbour. Qui parle de plage parle déjà de là où on doit mettre les pirogues pour les réparations. Et il y a un espace que l’Etat veut prendre par la force pour faire une usine », dénonce M. Wade sur la Rfm. Ce dernier exhorte le chef de l'Etat à réagir face à une telle situation.