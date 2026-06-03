​Mbour : un marchand ambulant déféré pour pédophilie aggravée sur deux fillettes de 7 et 10 ans

Un marchand ambulant a été déféré au parquet, lundi 1er juin, par la police de Diamaguène, à Mbour. Il est accusé d'actes de pédophilie aggravée sur deux fillettes de 7 et 10 ans, qu'il aurait attirées dans sa chambre en utilisant le prétexte des étrennes de la Tabaski (« ndeweneul »).



L'alerte a été donnée le 28 mai dernier lorsqu'un commerçant du quartier a déposé plainte au poste de police de Diamaguène 2, après les révélations traumatisantes de sa fille de 7 ans et de l'amie de cette dernière.



Le suspect a intercepté les deux mineures en pleine rue. Pour gagner leur confiance et les isoler, il leur aurait promis le traditionnel « ndeweneul ». Une fois chez lui, l'homme leur aurait remis un billet de 1 000 FCFA avant de commettre des attouchements sexuels sur la plus jeune des victimes.



Malgré la terreur, les deux fillettes ont réussi à se défaire de l'emprise du présumé agresseur, à déverrouiller la porte et à s'enfuir pour alerter le père de la victime principale. Réagissant immédiatement, les forces de l'ordre ont interpellé le suspect à son domicile, évitant ainsi un potentiel lynchage populaire dans un quartier sous le choc.



Lors de son interrogatoire face aux enquêteurs, le mis en cause est rapidement passé aux aveux complets. Pour tenter de se justifier, l'homme a affirmé avoir agi « sous l'emprise de Satan », une ligne de défense qui n'a pas infléchi la rigueur de la justice.