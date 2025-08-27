​Mbour : un mécanicien condamné à six (6) mois de prison dont trois (3) mois ferme pour violences sur sa mère

À Mbour (sur la petite côte), un jeune mécanicien de 24 ans a comparu devant le Tribunal de grande instance de Mbour (environ 80 km de Dakar) pour avoir violenté sa propre mère. Les faits se sont déroulés au quartier Darou Salam, où réside la famille Diagne.



Ce jour-là, Wagane Diagne, réputé violent et aîné de la fratrie, a rentré du travail et a trouvé ses parents en train de partager du thé. Sur un ton sec, il a réclamé son déjeuner. Mais sa mère, Maïmouna Faye, lui a fait savoir que le repas est déjà terminé. Une réponse qui le met dans une colère noire. Le jeune homme a insulté sa mère avant de la rouer de coups. Son père, Modou Diagne, à tenté de s’interposer mais essuie, lui aussi, un flot d’injures. Dans sa furie, Wagane a renversé la théière, saisit une brique et a menacé de tuer sa mère,rapporte le journal L’observateur.



Face à ces violences répétées, Modou Diagne et son épouse ont déposé une plainte.



À la barre, le mécanicien a nié les faits qui lui ont été reprochés. Mais les témoignages accablants de ses parents, notamment celui de sa mère, ont l’enfoncé. Cette dernière a confié être régulièrement victime de coups et de maltraitances de la part de son fils, décrit comme drogué et alcoolique.



Selon la même source, le procureur a requis une peine de six mois de prison ferme. Le tribunal a finalement reconnu Wagane Diagne coupable et l’a condamné à six mois de prison, dont trois ferme.