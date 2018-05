​Me Abdoulaye Wade se veut clair : «le Pds n’a ni de plan B ni de plan C»

Le message de Me Wade transmis par Oumar Sarr aux militants libéraux de Kébémer, ne va pas plaire à certains de ses partisans. «Le président Abdoulaye Wade tient à vous faire comprendre que notre parti, le Pds, n’a qu’un seul et unique candidat pour la Présidentielle et il s’appelle Karim MeÏssa Wade», a informé l’ancien ministre de l’Habitat.



Oumar Sarr de poursuivre, «Nous l’avons dit et répété, nous n’avons pas de plan B ni de plan C. Notre candidat battra à plates coutures le candidat Macky Sall».



«Karim Wade sera notre candidat et il rentrera bientôt au bercail », a-t-il annoncé dans le journal "Observateur".