​Me Babacar Ndiaye, Président FSBB : « le contrat du sélectionneur, Boniface Ndong, a pris fin »

Dans un entretien accordé au quotidien sportif « Stades », le président de la FSBB est revenu sur le contrat conclu avec le sélectionneur. « Nous allons faire une évaluation objective en concertation avec le DTN. Après la suite, je ne peux rien dire sur ce qui sera décidé. Le contrat du sélectionneur était conclu jusqu’à l’Afrobasket. Donc, il a pris fin. Le travail a été fait », a fait savoir Babacar Ndiaye.



« Le travail de Boniface n’est pas mauvais dans l’ensemble. Maintenant, après on verra. Présentement, je ne sais pas s’il va continuer ou pas, parce qu’il y a beaucoup d’éléments qui entrent en jeu, dont la disponibilité même des gens. Donc, tout cela, je ne peux rien dire pour le moment », a-t-il ajouté.



D’après Me Ndiaye, « il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde en novembre et on ne sait pas quelle formule sera adoptée. Donc, on verra tout ça, parce que les éliminatoires de la Coupe du monde, c’est quelque chose de très important. La volonté de la Direction technique nationale, c’est d’avoir un encadrement dans la durée. Mais bon, tout dépendra d’éléments objectifs qu’on va analyser après », a dit le président de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball.