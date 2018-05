​Me Babacar Ndiaye : "Serigne Touba a vécu la même chose que l’Imam Ndao"

Me Babacar Ndiaye a déclaré lors de sa plaidoirie de ce matin que l’Imam Aliou Ndao a été accusé à tort. Sur ce, il a rappelé que Serigne Touba a vécu la même chose avec les colons français.



« L’Imam Ndao a toujours prôné la non-violence comme ses prédécesseurs. Serigne Touba a vécu la même chose que l’Imam Ndao. Parce que les autorités coloniales lui avaient reproché de vouloir organiser une guerre sainte dans le pays, sur la base de mensonge. Et c’est la raison de son exil au Gabon. », a-t-il dit.



Aujourd’hui, souligne-t-il, l’Imam Ndao est accusé à tort. Avant de préciser qu’un acte de terrorisme ne peut être poursuivi contre un accusé que sur la base des faits. « M. le président jusqu’à présent le procureur n’a pas démontré que des actes de terrorisme ont été commis ou bien sur le point d’être commis par Imam Ndao. Jusqu’à présent aucun acte terroriste n’a été commis sur votre territoire », a-t-il fait savoir.



Le parquet, précise-t-il, dit que Makhtar Diokhané voulait installer un Etat Islamique grâce à l’approbation de L’Imam Ndao. C’est inacceptable et irrationnel. Selon lui, sur la base de ses accusations gratuites, on ne peut pas condamner ces gens. « Pour cela M. le président je vous demande d’acquitter Imam Ndao purement et simplement de ce chef d’inculpation », a demandé Me Babacar Ndiaye lors de sa plaidoirie.