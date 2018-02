​Me Cheikh Samba Bitèye avocat de l’Etat : « La décision du juge ne nous surprend pas »

Aujourd’hui les avocats de l’Etat ont savouré leur première victoire. Joie et réjouissance, tels sont les sentiments qui s’affichent aux visages des avocats de la partie civile. En effet, Me Cheikh Samba Bitèye un des avocats de l’Etat du Sénégal a déclaré que la décision du juge a répondu à leurs attentes. « La décision du juge ne nous surprends pas parce qu’elle est conforme à notre requête », a-t-il dit



La robe noire de préciser qu’ils ne vont pas crier victoire tout de suite, car la vrai bataille reste à venir. « Nous ne l’avons pas pris comme victoire, parce que nous ne sommes encore entrés dans la vraie bataille. Le Tribunal a ouvert les portes avec les décisions », a-t-il soutenu.



« Aujourd’hui nous sommes très content parce que le juge nous a donné raison. Cette demande de renvoi de la défense n’est qu’un prétexte, c’est pourquoi nous avons refusé. Parce que dans ce dossier, rien n’a été augmenté, tout est resté constant. Y a rien de nouveau dans le dossier pour qu’il demande deux ou trois jours pour discuter avec leurs clients. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé au juge de ne pas renvoyer le procès. Mais finalement le Tribunal a accordé le renvoi jusqu’à lundi », a souligné Me Cheikh Samba Bitèye



Me Bitèye a également indiqué que le juge Malick Lamotte a rejeté en bloc les exceptions soulevées par la défense. « Le tribunal n’a pas fait que vider son délibéré. Il a expliqué de façon didactique et pédagogique chacune des exceptions chacune de ses argumentaires ayant abouti au rejet totale de toutes les exceptions soulevées par la défense », a-t-il conclu.