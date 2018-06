​Me Djibril War menace ses collègues de l’opposition : "je vais, un jour tabasser un député en public’’

L’intervention du député de la majorité, Me Djibril War, lors des débats portant révision du Code électoral. En effet, il a clairement menacé ses collègues de l'opposition en ces termes « Tous ces députés mal éduqués qui troublent nos travaux doivent être menottés et conduits comme des voyous en prison », a-t-il dit.



Selon lui l’immunité parlementaire ne couvre ni le flagrant délit, ni les actions de délinquance. «Je ne suis pas Hercule mais comme ils veulent faire le ‘’buzz" devant leurs femmes et leurs enfants, je vais, un jour tabasser un député en public. Je vous jure que j’en suis capable et je le ferai».